Сколько будет если решить вот такое вот уравнение x+200(200+400)=170
Математика
Сколько будет если решить вот такое вот уравнение x+200(200+400)=170
Ответ(ы):
Гость:
X+200(200+400)=170х+400+800=170 х=1200-170 х=1030
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