1.в треуг.ABC угол С 90 градусов,CH-высота,угол А равен 30 градусов,AB=26.Найдите СН 2.В треуг.АВС угол С 90 градусов,СН-высота,угол А 30 градусов,АВ=92.Найдите АН 3.В треуг. АВС угол С 90 градусов, угол А 30 градусов, АВ=20√...
Математика
1.в треуг.ABC угол С 90 градусов,CH-высота,угол А равен 30 градусов,AB=26.Найдите СН 2.В треуг.АВС угол С 90 градусов,СН-высота,угол А 30 градусов,АВ=92.Найдите АН 3.В треуг. АВС угол С 90 градусов, угол А 30 градусов, АВ=20√3.Найдите высоту СН
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Гость:
1 задача. надеюсь все правильно
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