В качестве примера страны, одновременно входящей в пятерку крупнейших в мире и по количеству и по количеству жителей, и по площади территории НЕЛЬЗЯ привести: 1) Бразилию 2) США 3) Россию 4) Китай

География

В качестве примера страны, одновременно входящей в пятерку крупнейших в мире и по количеству и по количеству жителей, и по площади территории НЕЛЬЗЯ привести: 1) Бразилию 2) США 3) Россию 4) Китай

Автор: Гость