В качестве примера страны, одновременно входящей в пятерку крупнейших в мире и по количеству и по количеству жителей, и по площади территории НЕЛЬЗЯ привести: 1) Бразилию 2) США 3) Россию 4) Китай
География
В качестве примера страны, одновременно входящей в пятерку крупнейших в мире и по количеству и по количеству жителей, и по площади территории НЕЛЬЗЯ привести: 1) Бразилию 2) США 3) Россию 4) Китай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россию кароч пиши так да
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