1. Верны ли суждения о культуре современной России: а) реформы общества не изменили культурный облик России; б) все произведения современной культуры способствуют развитию духовности: 1) верно только а) 2) верно только б) ...

Обществознание

1. Верны ли суждения о культуре современной России: а) реформы общества не изменили культурный облик России; б) все произведения современной культуры способствуют развитию духовности: 1) верно только а) 2) верно только б) 3) верны оба ответа 4) оба ответа неверны 2. Христианский идеал морали призывает преодолевать вражду через: 1) применение силы 2) философский спор 3) милосердие 4) проповедь 3. Каким словом, по мнению Конфуция, можно руководствоваться всю жизнь: 1) взаимность 2) принципиальность 3) правда 4) скромность4 4. Верны ли суждения о гражданственности: а) образцом гражданственности является патриотизм; б) гражданственность в современном мире не является необходимым качеством человека: 1) верно только а) 2) верно только б) 3) верны оба ответа 4) оба ответа неверны 5. Принудительный характер имеет: 1) мораль 2) совесть 3) закон 4) моральный долг

Автор: Гость