Второй закон ома ?......

Физика
Второй закон ома ?......
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Второй закон  I=E/R+r
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