Что я могу сделать для своей эпохи?(сочинение)

Гость: Гость:

Что бы я сделал для нашей эпохи ? Я еще не понимаю многих вещей, но я знаю что главное сохранить природу. Люди пользуются ей , причиняя много вреда.Поэтому для начала мы с родителями поедем за город и посадим несколько деревьев. Если каждый из нас посадит хотя бы одно дерево - на нашей планете станет легче дышать. Хотелось бы призвать всех взрослых стать добрее, прекратить войны., мы же все люди. Я могу многое что. Если я не буду бросать мусор на улицах и в общественных местах, то в дальнейшем, каждый гражданин последует за мною! Все будут соблюдать чистоту и порядок в природе. Я могу также помогать окружающим меня людям, и в последствии каждый будет брать с меня пример. А вы представьте, что будет тогда в другой эпохе! В мире будет взаимовыручка, все будут неравнодушны к окружающему их миру... Вот, что я могу сделать для нашей и следующей эпохи!