РЕБЯТА, помогите пожалуйста! Задача по геометрии! Буду очень вам благодарна за р??шение! В конусе точка высоты, которая расположена на расстоянии "а" от плоскости основания, равноудалена от концов образующей. Отрезок, соеди...
Геометрия
РЕБЯТА, помогите пожалуйста! Задача по геометрии! Буду очень вам благодарна за р??шение! В конусе точка высоты, которая расположена на расстоянии "а" от плоскости основания, равноудалена от концов образующей. Отрезок, соединяющий эту точку с точкой окружности основания, наклонен к плоскости основания под углом "бета". Найдите радиус основания конуса и его образующую.
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