Упр.317 с предлогами
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Упр.317 с предлогами
Ответ(ы):
Гость:
Я прыгал по лунной дорожке Мы любовались пушистыми снежинками Велосипедист еле проехал по узкой тропинке В саду росла молодая зелень Учитель пользовался устным счетом У автомобиля были стальные пружины
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