Упр.317 с предлогами

Русский язык
Упр.317 с предлогами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я прыгал по лунной дорожке Мы любовались пушистыми снежинками Велосипедист еле проехал по узкой тропинке В саду росла молодая зелень Учитель пользовался устным счетом У автомобиля были стальные пружины
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Регион срочно уравнение. Умаляю. 9х-4х+39=94 7у+2у-34=83
Ответить
Қазақ тiлi
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 1. Өндірісі дамыған елде жан-жануарлар мен өсімдіктер дүниес?? қандай болмақ? 2. Құстар сайрап, көбелектер ұшып, гүлдер гүлде...
Ответить
Українська мова
Зробіть будь-ласка морфологічний розбір слова рясний
Ответить
Другие предметы
Юморески с фразеологизмами
Ответить
Математика
Люди помогите пожалуйста! Чему равен икс в квадрате???
Ответить