Люди помогите пожалуйста! Чему равен икс в квадрате???
Математика
Люди помогите пожалуйста! Чему равен икс в квадрате???
Ответ(ы):
Гость:
Икс в квадрате равен икс умножить на икс
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