Пж!!! очень срочно... буду очень благодарен... Задача: Два поезда вышли одновременно ??руг другу из двух городов, расстояние между которыми 600 км. скорость первого поезда 70 км ч, а скорость второго поезда 80 км ч. Какое расст...
Математика
Пж!!! очень срочно... буду очень благодарен... Задача: Два поезда вышли одновременно ??руг другу из двух городов, расстояние между которыми 600 км. скорость первого поезда 70 км ч, а скорость второго поезда 80 км ч. Какое расстояние было между поездами через 3 ч после выхода? Через сколько времени после выхода они встретелись?
Ответ(ы):
Гость:
1) 70 * 3 =210 км - 1 поезд 2)80 *3 =240 км - 2 поезд 3 )210 + 240=450 км- расстояние через 3 часа
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