Пж!!! очень срочно... буду очень благодарен... Задача: Два поезда вышли одновременно ??руг другу из двух городов, расстояние между которыми 600 км. скорость первого поезда 70 км ч, а скорость второго поезда 80 км ч. Какое расст...

Математика

Пж!!! очень срочно... буду очень благодарен... Задача: Два поезда вышли одновременно ??руг другу из двух городов, расстояние между которыми 600 км. скорость первого поезда 70 км ч, а скорость второго поезда 80 км ч. Какое расстояние было между поездами через 3 ч после выхода? Через сколько времени после выхода они встретелись?

Автор: Гость