1. Превращение человеком требований морали в личную задачу является: 1) обществен??ым мнением 2) общественным долгом 3) контролем за обществом 4) моральным долгом 2. Верны ли суждения о совести: а) совесть – это внешний к...

Обществознание

1. Превращение человеком требований морали в личную задачу является: 1) обществен??ым мнением 2) общественным долгом 3) контролем за обществом 4) моральным долгом 2. Верны ли суждения о совести: а) совесть – это внешний контроль общества; б) совесть – это самооценка человека: 1) верно только а) 2) верно только б) 3) верны оба ответа 4) оба ответа неверны 3. Гарантией соблюдения моральных норм каждым человеком служит: 1) законодательство страны 2) знание их человеком 3) образованность человека 4) умение поступать морально 4. Решая, как относиться к другим людям, человек: 1) проводит критический анализ 2) совершает моральный выбор 3) дает самооценку 4) удовлетворяет потребности 5. Главной задачей образования в современном мире является: 1) непрерывность образования 2) обеспечение конкурентоспособности страны 3) гуманитаризация системы образования 4) введение платного образования

Автор: Гость