Помогите пожалуйста написать пословицы о честности и правдивости? Предмет Этика
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Помогите пожалуйста написать пословицы о честности и правдивости? Предмет Этика
Ответ(ы):
Гость:
Правда глаза колет Знай честь, коли хочешь хлеб есть. Если золото всплыло, правда утонет. Правду, что шило в мешке, не утаишь.
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