1. Определение «преобладающее значение» имеет термин: 1) образование 2) приоритет 3) направление 4) воспитание 2. Учеными принято называть людей: 1) профессионально занятых научной деятельностью 2) обучающихся в высших у...

Обществознание

1. Определение «преобладающее значение» имеет термин: 1) образование 2) приоритет 3) направление 4) воспитание 2. Учеными принято называть людей: 1) профессионально занятых научной деятельностью 2) обучающихся в высших учебных заведениях 3) работающих в научных учреждениях 4) занятых в производственной сфере 3. Под понятием «технопарк» имеют в виду: 1) развлекательный центр с использованием новейших научных достижений 2) сборники научных работ 3) современные научно-производственные объединения 4) коммерческие организации по продаже патентов на научные открытия 4. Определенные действия, каждый элемент которых наполнен глубоким религиозным смыслом: 1) молитва 2) традиция 3) учение 4) обряд 5. Организация, возникающая в результате отделения части мирян от церкви: 1) секта 2) школа 3) университет 4) общество

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