Помогите написать сочинение на тему " Что нас смешит в рассказе "Ревизор"???? Нужно очень срочно(((
Литература
Помогите написать сочинение на тему " Что нас смешит в рассказе "Ревизор"???? Нужно очень срочно(((
Ответ(ы):
Гость:
Нас смешит в рассказе ревизор........ потому ,что........ "опишите что вас смешит напишите как можно больше примеров
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Пожалуйста, грамотно объясните почему Бобчинский хочет, чтобы о нем узнали все ве??ьможи??? (Ревизор) Спасибо:)
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