Срочно значение расстений для животных
Биология
Срочно значение расстений для животных
Ответ(ы):
Гость:
Животные так как и люди нуждаются в питание.Поэтому оно питаются как мясом,так и растениями.Так же растения погоащт углекислый газ и вырабатывают кислород.Растения нужны всем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
1. Определение «преобладающее значение» имеет термин: 1) образование 2) приоритет 3) направление 4) воспитание 2. Учеными принято называт...
Математика
Русский язык