Срочно значение расстений для животных

Биология
Срочно значение расстений для животных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Животные так как и люди нуждаются в питание.Поэтому оно питаются как мясом,так и растениями.Так же растения погоащт углекислый газ и вырабатывают кислород.Растения нужны всем.
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