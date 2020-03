Поставьте глаголы в правильные формы. Wind up to 72 MPH: 1) branches of trees(break ). 2) small trees (push) over. Wind 73 to 158 mph :3) moving cars (push) off the roads. 4) roofs (damage) Wind 113 to 157 mph: 5) roofs (tear )...

Английский язык

Поставьте глаголы в правильные формы. Wind up to 72 MPH: 1) branches of trees(break ). 2) small trees (push) over. Wind 73 to 158 mph :3) moving cars (push) off the roads. 4) roofs (damage) Wind 113 to 157 mph: 5) roofs (tear ) off .6) ledge trees (push) over. Wind 158 to 206 MPH: trains (overturned) .Wind 207 to 260 MPH: weak structures (throw) some distance away. Wind above 261 MPH: houses (throw) long distance and (break) to pieces. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

