Раскрой скобки: (x−10)⋅(x−8)

Алгебра
Раскрой скобки: (x−10)⋅(x−8)
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Автор: Гость
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Гость:
Если посередине умножение, то х^2 - 8х - 10 х+ 80 = х^2 - 18 х + 80
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