1)внешний угол треугольника равен 150 градусов могут ли два его угла 90.31 и 58.42 напиши??е 2) Первый угол треугольника на 30 градусов меньше второго и на 30 градусов больше третьего. Является ли этот треугольник прямоугольн...

Геометрия
1)внешний угол треугольника равен 150 градусов могут ли два его угла 90.31 и 58.42 напиши??е 2) Первый угол треугольника на 30 градусов меньше второго и на 30 градусов больше третьего. Является ли этот треугольник прямоугольным? Напишите полное решение! плз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пускай этот угол - х. Тогда второй угол - (х+30),  а третий - (х-30) Сумма всех углов равна 180 Запишем: х+х+30+х-30=180 3х=180 х=60 - один угол 30, 90 - второй и третий Значит, этот треугольник прямоугольный. 
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