1)внешний угол треугольника равен 150 градусов могут ли два его угла 90.31 и 58.42 напиши??е 2) Первый угол треугольника на 30 градусов меньше второго и на 30 градусов больше третьего. Является ли этот треугольник прямоугольн...

Геометрия

1)внешний угол треугольника равен 150 градусов могут ли два его угла 90.31 и 58.42 напиши??е 2) Первый угол треугольника на 30 градусов меньше второго и на 30 градусов больше третьего. Является ли этот треугольник прямоугольным? Напишите полное решение! плз

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