Привести к общему знаменателю 7/10и3/4 6/15и3/12
Математика
Привести к общему знаменателю 7/10и3/4 6/15и3/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/10 и 3/4 Общий знаменатель = 20 14/20 и 15/20 ---------------------------- 6/15 и 3/12 Общий знаменатель = 60 24/60 и 15/60
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