Образуй однокоренные слова по заданным вопросам.выдели корень. 1)Учеба Что?Кто?КАкой?Что делать? Рассказ,Охота,сад уборка,дружба,стройка.
Русский язык
Образуй однокоренные слова по заданным вопросам.выдели корень. 1)Учеба Что?Кто?КАкой?Что делать? Рассказ,Охота,сад уборка,дружба,стройка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Учеба:Учебник, ученик, учебный, учиться 2)Рассказ,рассказчик, рассказаный,рассказывать 3)охота,охотник,охотничий,охотиться 4)сад,садовник,садовый,садить 5)уборка, уборщица,уборочной,убирать 6)дружба,друг,дружный,дружить 7)стройка,строитель,строительный,строить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух пачках 156 тетрад, число в одной пачке составляет 6/7 числа тетрадей другой па??ки. Сколько тетрадей в каждой пачке? Решение.
Русский язык
Алгебра