Образуй однокоренные слова по заданным вопросам.выдели корень. 1)Учеба Что?Кто?КАкой?Что делать? Рассказ,Охота,сад уборка,дружба,стройка.

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Образуй однокоренные слова по заданным вопросам.выдели корень. 1)Учеба Что?Кто?КАкой?Что делать? Рассказ,Охота,сад уборка,дружба,стройка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Учеба:Учебник, ученик, учебный, учиться 2)Рассказ,рассказчик, рассказаный,рассказывать 3)охота,охотник,охотничий,охотиться 4)сад,садовник,садовый,садить 5)уборка, уборщица,уборочной,убирать 6)дружба,друг,дружный,дружить 7)стройка,строитель,строительный,строить
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