В двух пачках 156 тетрад, число в одной пачке составляет 6/7 числа тетрадей другой па??ки. Сколько тетрадей в каждой пачке? Решение.

Математика

В двух пачках 156 тетрад, число в одной пачке составляет 6/7 числа тетрадей другой па??ки. Сколько тетрадей в каждой пачке? Решение.

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