В двух пачках 156 тетрад, число в одной пачке составляет 6/7 числа тетрадей другой па??ки. Сколько тетрадей в каждой пачке? Решение.
Математика
В двух пачках 156 тетрад, число в одной пачке составляет 6/7 числа тетрадей другой па??ки. Сколько тетрадей в каждой пачке? Решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х число тетрадей в 1 пачке 6/7x число тетрадей во 2 пачке x + 6/7x = 156 13/7x=156 x=156 * 13/7 x=84 ( в 1 пачке) значит во второй пачке 156-84=72
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