В двух пачках 156 тетрад, число в одной пачке составляет 6/7 числа тетрадей другой па??ки. Сколько тетрадей в каждой пачке? Решение.

Математика
В двух пачках 156 тетрад, число в одной пачке составляет 6/7 числа тетрадей другой па??ки. Сколько тетрадей в каждой пачке? Решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х число тетрадей в 1 пачке  6/7x число тетрадей во 2 пачке  x + 6/7x = 156  13/7x=156  x=156 * 13/7  x=84 ( в 1 пачке)  значит во второй пачке  156-84=72
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