Выскажите предположение чем представлена вода в воздушной оболочке Земли

Биология
Выскажите предположение чем представлена вода в воздушной оболочке Земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представляет собой слой воздуха, плотность которого постепенно убывает по мере удаления от поверхности Земли
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