Выскажите предположение чем представлена вода в воздушной оболочке Земли
Биология
Выскажите предположение чем представлена вода в воздушной оболочке Земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представляет собой слой воздуха, плотность которого постепенно убывает по мере удаления от поверхности Земли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Воробышек, душистая, черемуха, созрела, бегут, чирикает, звонкие, маленький, ручьи. Раздели слова на групе. Запиши одно предложение
Алгебра
Математика
Математика