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СЛОВО С ПОХОЖИМ ЗНАЧЕНИЕМ-СТУЖА ХОЛОД
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СЛОВО С ПОХОЖИМ ЗНАЧЕНИЕМ-СТУЖА ХОЛОД
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Слово с похожем значением - стуже холод мороз
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