СЛОВО С ПОХОЖИМ ЗНАЧЕНИЕМ-СТУЖА ХОЛОД

Русский язык
СЛОВО С ПОХОЖИМ ЗНАЧЕНИЕМ-СТУЖА ХОЛОД
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово с похожем значением - стуже холод мороз
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