История России 6 класс (А. А. Данилов, Л. Г. Косулина) Перечислите основные даты в истории России (Например: крещение Руси, основание Москвы)

Гость: Гость:

1147-первое упоминание о Москве 1223-битва на Калке 1237-1242-Монгольское нашествие на Русь, начало ордынского владычества 1240-Невская битва 1242-Ледовое побоище Приношу свои ивинения если что то не правильно