История России 6 класс (А. А. Данилов, Л. Г. Косулина) Перечислите основные даты в истории России (Например: крещение Руси, основание Москвы)
История
История России 6 класс (А. А. Данилов, Л. Г. Косулина) Перечислите основные даты в истории России (Например: крещение Руси, основание Москвы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1147-первое упоминание о Москве 1223-битва на Калке 1237-1242-Монгольское нашествие на Русь, начало ордынского владычества 1240-Невская битва 1242-Ледовое побоище Приношу свои ивинения если что то не правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нужна срочно помощь!!! Начертили отрезок длиной 20 см и разделили на его на 4 равные ??асти. Чему равна длина отрезка, который длиннее этой части н...
Русский язык
Образуй однокоренные слова по заданным вопросам.выдели корень. 1)Учеба Что?Кто?КАкой?Что делать? Рассказ,Охота,сад уборка,дружба,стройка.
Математика
В двух пачках 156 тетрад, число в одной пачке составляет 6/7 числа тетрадей другой па??ки. Сколько тетрадей в каждой пачке? Решение.
Русский язык