Пож помогите с задачей под чертой очень с срочно

Математика
Пож помогите с задачей под чертой очень с срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 314 * 21 = 6594(ц) пшеницы собрали с 1-ого участка 2) 345 * 24 = 8280(ц) пшеницы собрали со 2-ого участка 3) 6594 + 8280 = 14874(ц) = 1487т 4ц Ответ: 1487т 4ц пшеницы собрали с обоих участков.
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