1. Во время одного из концертов у слушателя внезапно начались боли в области сердц??. Причем, начало болей совпало с исполнением одного из ноктюрнов Шопена. С тех пор всякий раз, как мужчина слышал эту музыку, у него болело се...

Биология

1. Во время одного из концертов у слушателя внезапно начались боли в области сердц??. Причем, начало болей совпало с исполнением одного из ноктюрнов Шопена. С тех пор всякий раз, как мужчина слышал эту музыку, у него болело сердце. Объясните такую закономерность. 2. Многие животные реагируют на человеческую речь.Создается впечатление ,что они способны различать смысл того ,что говорит человек .Объясните ,чем различаются реакции на слова у животных и человека. 3.У спинно мозговой лягушки сняли кожу с конечности.При этом сгибательный рефлекс не проявлялся . Затем стали раздражать поверхность мышцы , но згибательного вновь не было. Обьясьните , в чем дело , ведь в мышцах тоже есть рецепторы. 4. Люди никогда не лечившие зубы , часто войдя в зубоврачебный кабинет , бледнеют , у них проявляется дрожание рук , а на теле выделяется обильный пот. Объясните это Ответье пожалуйста , как можно чётче , срочно !!1

Автор: Гость