1. Вставьте пропущенные буквы и и к каждому сущ. поставьте падеж и склонение. Умен??е – в знани…, знание – в учеб…, учеба – в жизн…, жизнь – в борьбе. Не в деньгах счастье, а в согласи… . В хорошем сочетани… каждая буква – з...
Русский язык
1. Вставьте пропущенные буквы и и к каждому сущ. поставьте падеж и склонение. Умен??е – в знани…, знание – в учеб…, учеба – в жизн…, жизнь – в борьбе. Не в деньгах счастье, а в согласи… . В хорошем сочетани… каждая буква – золото. Кошк…– игрушки, мышк… – слезки. Хорошо птичк… в золотой клетк…, но того лучше на зеленой ветк… . 2. Вставьте пропущенные буквы, выделите окончания, определите падеж. О фильм…, по галере…, без стенк…, на растени…, в путешестви…, без совест…, по традици…, на концерт…, в иллюстраци…, при землетрясени…, у почк…, к почт…, на облак…, по проволок…, в ведомост…, в поговорк…, в пламен…, о тоннел…, на местност… .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вставьте пропущенные буквы и и к каждому сущ. поставьте падеж и склонение.Умение – в знании, знание – в учебе, учеба – в жизни, жизнь – в борьбе. Не в деньгах счастье, а в согласии . В хорошем сочетании каждая буква – золото. Кошке– игрушки, мышке – слезки. Хорошо птичке в золотой клетке, но того лучше на зеленой ветке . 2. Вставьте пропущенные буквы, выделите окончания, определите падеж. О фильме, по галерее, без стенке, на растении, в путешествии, без совести, по традиции, на концерте, в иллюстрации, при землетрясении, у почке, к почте, на облаке, по проволоке, в ведомости, в поговорке, в пламени, о тоннеле, на местности .
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