1. Вставьте пропущенные буквы и и к каждому сущ. поставьте падеж и склонение. Умен??е – в знани…, знание – в учеб…, учеба – в жизн…, жизнь – в борьбе. Не в деньгах счастье, а в согласи… . В хорошем сочетани… каждая буква – з...

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1. Вставьте пропущенные буквы и и к каждому сущ. поставьте падеж и склонение. Умен??е – в знани…, знание – в учеб…, учеба – в жизн…, жизнь – в борьбе. Не в деньгах счастье, а в согласи… . В хорошем сочетани… каждая буква – золото. Кошк…– игрушки, мышк… – слезки. Хорошо птичк… в золотой клетк…, но того лучше на зеленой ветк… . 2. Вставьте пропущенные буквы, выделите окончания, определите падеж. О фильм…, по галере…, без стенк…, на растени…, в путешестви…, без совест…, по традици…, на концерт…, в иллюстраци…, при землетрясени…, у почк…, к почт…, на облак…, по проволок…, в ведомост…, в поговорк…, в пламен…, о тоннел…, на местност… .

Автор: Гость