Какими достижениями науки мы пользуемся в повседневной жизни ?

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Таких достижений очень много! Если вопрос по биологии, то возьмём хотя бы приборы для её изучения. К ним относятся: увеличительное стекло, микроскоп и т.д На данный момент биология может многое рассказать. Строение организмов и их клеток, поведение живых существ. Это всё достижения науки. Благодаря ним мы можем отличит ромашку от одуванчика, тигра от акулы. Если вопрос стоит за пределы этой науки, то этих достижений тысячи. Они имеются и в математике, и в физике, и в химии. Мы знаем закон притяжения, знаем три состояния воды, знаем события 1941-1945 года. Почти все изобретения - это достижения науки. И большинством из них мы пользуемся и по сей день!