1) Переведи в косвенную речь утвердительные предложения. Mark says: “I don’t really like snakes, because they scare me a lot”. John said: “Last year I visited Moscow, but the trip was a disaster. My teacher said: “You can us...
Английский язык
1) Переведи в косвенную речь утвердительные предложения. Mark says: “I don’t really like snakes, because they scare me a lot”. John said: “Last year I visited Moscow, but the trip was a disaster. My teacher said: “You can use the dictionary if you want to do this task correctly”.
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