Обчислити синус,косинус і тангенс кута,що становить 120 °

Геометрия
Обчислити синус,косинус і тангенс кута,що становить 120 °
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