Помогите с 348 и 349 пожалуйста

Математика
Помогите с 348 и 349 пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) /2х/=6 2х=6    или 2х=-6 х=3             х=-3 2) /3х/=12 3х=12      или  3х=-12 х=4                   х=-4 3)/5х/+3=8 5х+3=8    или 5х+3=-8 х=1                 х=-2,2 4) /4х/+5=1 4х+5=1   или    4х+5=-1 х=-1                  х=-1,5 5)/1,5х/-2=4 1,5х-2=4    или   1,5х-2=-4 х=4                       х=-1 1/3 6)7-/6х/=-5 7-6х=-5             7+6х=-5 х=2                     х=-2        
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