Помогите с 348 и 349 пожалуйста

Гость: Гость:

1) /2х/=6 2х=6 или 2х=-6 х=3 х=-3 2) /3х/=12 3х=12 или 3х=-12 х=4 х=-4 3)/5х/+3=8 5х+3=8 или 5х+3=-8 х=1 х=-2,2 4) /4х/+5=1 4х+5=1 или 4х+5=-1 х=-1 х=-1,5 5)/1,5х/-2=4 1,5х-2=4 или 1,5х-2=-4 х=4 х=-1 1/3 6)7-/6х/=-5 7-6х=-5 7+6х=-5 х=2 х=-2