Поясніть роль живих організмів у біосфері

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Організми беруть участь й у вивітрюванні (руйнуванні) гірських порід. Наприклад, лишайники, оселяючись на скелях, виділяють органічні кис­лоти, які руйнують гірські породи. Організми забезпечують основні ґрунтоутворювальні процеси: розпад орга­нічної речовини до мінеральних сполук, утворення гумусу та його розпад, руй­нування та новоутворення мінеральних сполук. Унаслідок цього мінеральні елементи літосфери включаються у біогенну частину колообігу речовин.Живі організми беруть участь в утворенні осадових порід, ґрунту, фор­муванні атмосфери, змінюючи оболонки Землі. Завдяки життєдіяльності організмів підтримується газовий склад ат мосфери. Так, атмосферний кисень мас фотосинтетичне походження. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Мінеральна інертна речовина переробляється живими організмами, перетворюється в нову. Отже, жива та нежива речовини на Землі становлять гармонійне ціле.