Один из углов образовавшихся при пересечении двух прямых на 12 меньше другого найдите образовавшиеся углы
Геометрия
Один из углов образовавшихся при пересечении двух прямых на 12 меньше другого найдите образовавшиеся углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов равна 180 градусов. Пусть 1 угол равен х градусов, а 2 угол равен х+12 градусов. Получаем уравнение. х+х+12=180; 2х+12=180; 2х=180-12; 2х=168; х=168/2; х=84. Значит, 1 угол равен 84 градуса, а 2 угол равен 84+12=96 градусов.
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