Чем человек отличается от индивидуальной личности

Обществознание
Чем человек отличается от индивидуальной личности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индивидуальность - это единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт) . Человек - это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к высшей степени развития живой природы - к человеческому роду. В понятии "человек" утверждается генетическая предопределенность развития собственно человеческих признаков и качеств.
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