Помогите написать мини сочинение про своего друга на казахском языке. (Моя подру??а- девочка ) пожалуйста!
Қазақ тiлi
Помогите написать мини сочинение про своего друга на казахском языке. (Моя подру??а- девочка ) пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эрбір адамда досы бар. мен де досым бар. онын(с хвостиком) аты" как зовут подьругу". ол 12,11,13,14,10 выбери сама жас. бос уақытта біз далаға шығамыз немесе уйді жинафмыз.
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