Помогите написать мини сочинение про своего друга на казахском языке. (Моя подру??а- девочка ) пожалуйста!

Қазақ тiлi

Помогите написать мини сочинение про своего друга на казахском языке. (Моя подру??а- девочка ) пожалуйста!

Автор: Гость