Что такое расселение какие типы поселений характерны для нашей страны

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На сегодня в мире существуют две основные формы расселения населения - сельская и городская. Основной формой расселения людей все в большей степени становятся города. Они оказывают возрастающее влияние на всю окружающую их местность. Город - населенный пункт, который отнесен согласно законодательству государства к категории городов с определенной населением, выполняющей специфические функции - административно-политические, промышленные, транспортные, культурные. Кроме показателя людности и значительной плотности населения для города характерна занятости населения не в сельском хозяйстве, специфическая компактная застройка и высокий уровень благоустройства. К числу важнейших социально-экономических процессов относится урбанизация — процесс роста городов и городского населения, усиление их роли, широкое распространение городского образа жизни. Урбанизированные территории занимают чуть более 1% территории суши, но на них сосредоточено 45% всего населения мира. Современный процесс урбанизации, начавшийся во второй половине XX в. , характеризуется тремя чертами: 1) быстрыми темпами роста городского населения, особенно в развивающихся странах; 2) расползанием городов, формированием городских агломераций и мегалополисов, представляющих собой скопление агломераций и городов, слившихся друг с другом; 3) концентрацией населения и хозяйства в основном в больших городах и их наиболее быстрым ростом. В настоящее время около 50% населения живет в городах. Особо выделяются города-миллионеры, число которых превысило 300. Близко расположенные города зачастую сливаются, образуя агломерации. Ядрами крупнейших городских агломераций становятся столицы, наиболее важные промышленные и портовые центры. Примером городских агломераций могут служить Мехико, Сан-Паулу, Токио, Нью-Йорк, Москва. Общим для мирового процесса урбанизации является его стихийное течение. Общие черты не исключают серьезных различий в странах разного типа. Это «возраст» урбанизации, ее уровень и темпы. В большинстве экономически развитых стран, достигших высокого уровня урбанизации, доля городского населения растет медленнее. Число жителей в столицах и других крупных городах даже уменьшается. Многие горожане теперь предпочитают жить не в центрах больших городов, а в пригородах и сельской местности. Это объясняется транспортными проблемами, ухудшением экологических условий в связи с концентрацией промышленности. В развивающихся странах урбанизация приняла стремительный, неуправляемый характер. Выше всего доля городского населения в Латинской Америке — 2/3, в Африке — 30%, в зарубежной Азии — 27%. Безземелье и отсутствие шансов получить работу «выталкивает» миллионы людей в город. В результате возникают трущобные районы с антисанитарными условиями проживания, так называемая «ложная урбанизация» . Несмотря на быстрый рост городов, половина населения мира проживает в сельской местности. Существует две формы расселения сельского населения — групповое и рассеянное. Групповая характерна для России, Европы, Китая, Японии, развивающихся стран. Рассеянная (фермы) — для США, Канады, Австралии.