1.Вычислить: а)(2-1 + 3-1)( 2-1 - 3-1) + (2-1 ∙20)-4 : 23
Алгебра
1.Вычислить: а)(2-1 + 3-1)( 2-1 - 3-1) + (2-1 ∙20)-4 : 23
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4.41-9.61+40-5.75=40.55
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