1. Вычислите. 3^1 - 6^-1 2. Замените выражение равным ему выражением, не содержащим отрицательного показателя: а) y^–4; б) xy^–4; в) (xy)^–4; г) (x – y)^–2; д) –x^–2.

Алгебра

1. Вычислите. 3^1 - 6^-1 2. Замените выражение равным ему выражением, не содержащим отрицательного показателя: а) y^–4; б) xy^–4; в) (xy)^–4; г) (x – y)^–2; д) –x^–2.

Автор: Гость