Люди Напишите задачу какую-нибудь мне надо для 5 класса
Математика
Люди Напишите задачу какую-нибудь мне надо для 5 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было 1500 книг из них в 3 раза меньше книг по алгебре чем по физике а физике 300 книг а остальные по геометрии.Сколько книг по геометрии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить все это! 1.Луч ОС проходит между сторонами угла АОВ, р??вного 120°. Найдите градусную меру угла СОВ, если угол АОС на...
Английский язык
Образец: Paul/hair (brown) Paul^s hair is brown Paui^s got brown hair 1 catchy/ eyes (blue) 2 Emma/ hair (fair) 3 Paul/ eyes (brown) 4...
Обществознание
Тест по обществознанию - 15 вопросов. Там карандашиком сама делала,просто хочу проверить,помогите,кто знает)
Литература