1) Вычислите объемы аквариумов(рис.10.38) и выразите их в литрах. 2) Аквариумы заполнили так, что уровень воды в каждом из них ниже верхнего края на 10см. В каком аквариуме больше воды? ((Высота:40см, Ширина:30см, Длина:50см....

Математика

1) Вычислите объемы аквариумов(рис.10.38) и выразите их в литрах. 2) Аквариумы заполнили так, что уровень воды в каждом из них ниже верхнего края на 10см. В каком аквариуме больше воды? ((Высота:40см, Ширина:30см, Длина:50см.))-Первый аквариум. ((Высота:50см, Ширина:30см, Длина:40см)).

Автор: Гость