1) Вычислите объемы аквариумов(рис.10.38) и выразите их в литрах. 2) Аквариумы заполнили так, что уровень воды в каждом из них ниже верхнего края на 10см. В каком аквариуме больше воды? ((Высота:40см, Ширина:30см, Длина:50см....
Математика
1) Вычислите объемы аквариумов(рис.10.38) и выразите их в литрах. 2) Аквариумы заполнили так, что уровень воды в каждом из них ниже верхнего края на 10см. В каком аквариуме больше воды? ((Высота:40см, Ширина:30см, Длина:50см.))-Первый аквариум. ((Высота:50см, Ширина:30см, Длина:40см)).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем первого аквариума = 40*30*50=60000 кв см = 60 литров Объем второго аквариума = 50*30*40=60000 кв см = 60 литров в первом аквариуме объем воды равен (40-10)*30*50=30*30*50=45000 кв см 45000 кв см = 45 литров во втором аквариуме объем воды равен (50-10)*30*40=40*30*40=48000 кв см 48000 кв см= 48 литров Ответ: во втором аквариуме воды больше
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