Представь числа в стандартном виде 1)300000000 2)0,000000006 3)420000000000 4)0,000000045 5)0,000000000000208 6)32040000000000 7)0,000000000019 8)710000000000000000 9)1020000000000000 10)0,0000000000000008
Математика
Представь числа в стандартном виде 1)300000000 2)0,000000006 3)420000000000 4)0,000000045 5)0,000000000000208 6)32040000000000 7)0,000000000019 8)710000000000000000 9)1020000000000000 10)0,0000000000000008
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3×10(8) 2)6×10(-9) 3)42×10(10)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Яке значення кровообігу ? Чому кров в організмі людини рухається по судинах тільк?? в одному напрямку?
Математика
Для того чтобы полить грядкуогурцов ,нужно 3 ведра воды .сколько грядок можно поли??ь из бака,в котором 20 вёдер воды?Сколько вёдер воды придётся п...
Математика
Начертите координатную прямую, отметьте на ней точки А (5) и В (-4). 1)Точка С получена перемещением точки А влево (в отрицательном направлении)...