1.выполнить синтаксический разбор предложени:вдали колеблются золотые огоньки берега. 2. морфологический разбор: гонит,открытый Срочно

Гость: Гость:

Предложение повеств, невоскл, простое, распр., двусост. Основа- огоньки колеблются.. Вдали-обстоятельство, золотые- определен., берега- дополнение. Гонит- глагол нач.форма- гнать. признаки: несов.в., перех., изъявит., ед.ч., 3 л., наст.вр. роль в предложении- сказуемое открытый- прилагательное качественное, полное, м.р., ед.ч. падеж зависит от сущ. (и.п. или в.п.) В предлож.- определение