1)Выполните умножение : (a²+b)(a+b) 2)Найдите значение выражения (a-5)(a-7)-(a-4)(a+3) при a=0,5
Алгебра
1)Выполните умножение : (a²+b)(a+b) 2)Найдите значение выражения (a-5)(a-7)-(a-4)(a+3) при a=0,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A³+a²b+ab+b² a²-7a-5a+35-a²-3a+4a+12=a²+a+12=0 D=1²-4*1*12=1-48=-47<0
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