1) выразить v из формулы корень R = s + v 2 )выразить n из формулы v = t - корень n 3) выразить n из формулы a = t - ( v / корень n )
Алгебра
1) выразить v из формулы корень R = s + v 2 )выразить n из формулы v = t - корень n 3) выразить n из формулы a = t - ( v / корень n )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 корень из v = R-s v в квадрате =корень из R-S
Гость:
1)v=(R-s)sqr 2)n=(t-v)sqr 3)n=(v/(t-a))sqr
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