1) выразить v из формулы корень R = s + v 2 )выразить n из формулы v = t - корень n 3) выразить n из формулы a = t - ( v / корень n )

Алгебра

1) выразить v из формулы корень R = s + v 2 )выразить n из формулы v = t - корень n 3) выразить n из формулы a = t - ( v / корень n )

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