Междугородный автобус должен проехать расстояние между двумя городами,равное 350 км,за 7 ч.Но первые 2 ч из-за сильного дождя он ехал со скоростью на 5 км в час меньше,чем предполагалось.С какой скоростью автобус должен проехат...

Математика

Междугородный автобус должен проехать расстояние между двумя городами,равное 350 км,за 7 ч.Но первые 2 ч из-за сильного дождя он ехал со скоростью на 5 км в час меньше,чем предполагалось.С какой скоростью автобус должен проехать оставшийся путь,чтобы прийти в пункт назначения без опоздания?

Автор: Гость