Междугородный автобус должен проехать расстояние между двумя городами,равное 350 км,за 7 ч.Но первые 2 ч из-за сильного дождя он ехал со скоростью на 5 км в час меньше,чем предполагалось.С какой скоростью автобус должен проехат...
Математика
Междугородный автобус должен проехать расстояние между двумя городами,равное 350 км,за 7 ч.Но первые 2 ч из-за сильного дождя он ехал со скоростью на 5 км в час меньше,чем предполагалось.С какой скоростью автобус должен проехать оставшийся путь,чтобы прийти в пункт назначения без опоздания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350/7=50км/ч- скорость автобуса 50-5=45км/ч- с такой скорость проехал первые 2 часа 45*2=90км- проехал за первые два часа 350-90=260км- оставалось проехать автобусу 7-2=5ч- зстратил на остальной путь 260/5= 52км/ч- с такой скоростью должен ехать автобус
Гость:
1)350:7=50; 2)50-5=45; 3)45*2=90; 4)350-90=260; 5)260:5=52 Скорость автобуса должна быть 52 км/ч
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