Какие насекомые не являются опылителями: 1.стрекоза 2.пчела 3.крапивница 4.жужелица 5.бронзовка золотистая 6.короед

Биология
Какие насекомые не являются опылителями: 1.стрекоза 2.пчела 3.крапивница 4.жужелица 5.бронзовка золотистая 6.короед
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,6 точно, насчёт 5 не знаю
Гость:
1, 4,6, насчет 5 - питаются соцветиями, теоритически можно назвать опылителем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найдите площадь круга радиус которого равен 14см
Ответить
Технология
2. Депозит в 200 тыс. руб. положен в банк на 4 года под 15% годовых. Найти наращенную сумму, если ежегодно начисляются сложные проценты
Ответить
Алгебра
Задача 1 Строительный материал можно перевозить на машинах грузоподъёмностью 5 тонн каждая. Тогда потребуется 7 машин, но 1000 кг останутся не пере...
Ответить
Русский язык
яма 2 слога, 3 буквы,3 звука
Ответить
Литература
 Что означаем выражение : Бий його хвороба
Ответить