Какие насекомые не являются опылителями: 1.стрекоза 2.пчела 3.крапивница 4.жужелица 5.бронзовка золотистая 6.короед
Биология
Какие насекомые не являются опылителями: 1.стрекоза 2.пчела 3.крапивница 4.жужелица 5.бронзовка золотистая 6.короед
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,6 точно, насчёт 5 не знаю
Гость:
1, 4,6, насчет 5 - питаются соцветиями, теоритически можно назвать опылителем
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