2. Депозит в 200 тыс. руб. положен в банк на 4 года под 15% годовых. Найти наращенную сумму, если ежегодно начисляются сложные проценты
Технология
2. Депозит в 200 тыс. руб. положен в банк на 4 года под 15% годовых. Найти наращенную сумму, если ежегодно начисляются сложные проценты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200000+200000*0,15=230000 2)230000+230000*0,15=264500 3)264500+264500*0,15=269675 4)269675+269675*0,15=310126,25 Ответ: 310126,25 рублей
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