1)Выразить: В кв. метрах 27а 65га 4а39м В арах 76га 4га25а 4800м 2)Задача: Ширина прямоугольного коридора 1м 8дм а длина на 3м 6дм больше ширины. Найти периметр и площадь коридора

Математика
1)Выразить: В кв. метрах 27а 65га 4а39м В арах 76га 4га25а 4800м 2)Задача: Ширина прямоугольного коридора 1м 8дм а длина на 3м 6дм больше ширины. Найти периметр и площадь коридора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27а=27*100=2700м² 65га=65*10000=650000м² 4а39м²=439м²
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