1)Выразить: В кв. метрах 27а 65га 4а39м В арах 76га 4га25а 4800м 2)Задача: Ширина прямоугольного коридора 1м 8дм а длина на 3м 6дм больше ширины. Найти периметр и площадь коридора

Математика

1)Выразить: В кв. метрах 27а 65га 4а39м В арах 76га 4га25а 4800м 2)Задача: Ширина прямоугольного коридора 1м 8дм а длина на 3м 6дм больше ширины. Найти периметр и площадь коридора

Автор: Гость