Для чего нужно знать и соблюдать правила вежливости ответы

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Для чего нужно знать и соблюдать правила вежливости ответы
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Что бы быть культурным
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