1)составь и запиши пять выражений,в которых неизвестным является вычитаемое. 2) составь и запиши пять выражений, в которых неизвестным является первое слагаемых.

Математика

1)составь и запиши пять выражений,в которых неизвестным является вычитаемое. 2) составь и запиши пять выражений, в которых неизвестным является первое слагаемых.

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