1)составь и запиши пять выражений,в которых неизвестным является вычитаемое. 2) составь и запиши пять выражений, в которых неизвестным является первое слагаемых.
Математика
1)составь и запиши пять выражений,в которых неизвестным является вычитаемое. 2) составь и запиши пять выражений, в которых неизвестным является первое слагаемых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25-х=10; 47-x=13; 22-x=11; 36-x=17; 71-x=25. 2) x+4=10; x+17=25; x+66=77; x+53=82; x+40=90.
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